The following instruments on XETRA do have their first trading day09.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0242519 INTL FIN. CORP. 17/22 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA BE0000342510 BELGIQUE 17/24 82 BD00 BON EUR NCA KB62 XFRA BE0000343526 BELGIQUE 17/57 83 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9K0 DZ BANK IS.A718 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9L8 DZ BANK IS.A719 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9R5 DZ BANK IS.A724 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CNQ0 DZ BANK CLN E.9210 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0J7H8 DEKA STUFENZINS ANL 17/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CV9 LB.HESS.THR.CARRARA 17/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CW7 LB.HESS.-THR.IS.02A/2017 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CY3 LB.HESS.THR.CARRARA02G/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB4030 LDSBK.SAAR OPF A403 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/21 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA US037833CL24 APPLE 17/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US500769HG21 K.F.W.ANL.V.17/2018 DL BD01 BON USD NCA XFRA USU98832AH85 ZAYO GRP/ZAYO CAP. 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA XS0652091363 ASIAN DEV. BK 11/19 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA XS0908548794 MUNICIPAL. FIN. 13/18 MTN BD01 BON TRY NCA XFRA XS1076702460 SWED.EXP. CRED. 14/17 MTN BD01 BON TRY NCA XFRA XS1333205554 ASIAN DEV. BK 15/18 MTN BD01 BON BRL NCA XFRA XS1550952292 EIB EUR.INV.BK 17/20 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1555109864 SHANGH.PUD.DEV.BK17/20MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1555570016 INTL FIN. CORP. 17/37 ZO BD02 BON MXN NCA HJY XFRA AU000000NZC9 NZURI COPPER LTD EQ00 EQU EUR N