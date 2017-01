The following instruments on XETRA do have their first trading day09.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US86562MAN02 SUMITOMO MITSUI F. 17/27 BD01 BON USD NCA XFRA US89236TDM45 TOYOTA MOTOR CRD 2019 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US89236TDP75 TOYOTA MOTOR CRD 2022 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US89236TDR32 TOYOTA MOTOR CRD 2027 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US912796LK31 US TREASURY BILL 07/13/17 BD01 BON USD NCA XFRA US912828V319 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA USC06156MT45 BK OF MONTREAL 17/22 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USH3698DAQ72 CRED.SUISSE GRP 17/23REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0923109069 AFR. DEV. BK 13/20 MTN BD01 BON MXN NCA XFRA XS0946176269 ASIAN DEV. BK 13/23 MTN BD01 BON MXN NCA XFRA XS0955616320 INTL FIN. CORP. 13/23 MTN BD01 BON MXN NCA XFRA XS1529880368 COVENTRY BLDG 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1547364098 KOMMUNEKREDIT 17/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS1548415550 ROYAL BK CDA 17/21 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1548539441 PSA BQE FRANCE 17/20 MTN BD02 BON EUR NCA HLQY XFRA XS1548773040 LB.HESS.-THR. 17/22 BD02 BON EUR NCA HLQU XFRA XS1548773982 LB.HESS.-THR. OMH 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1548776498 FCE BANK PLC 17/21 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1548792420 BERKSHIRE HATHAWAY 17/21 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1548792859 BERKSHIRE HATHAWAY 17/23 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1548793402 CADES 17/20 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1548802914 BQUE F.C.MTL 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA LQ6V XFRA DE0009797423 INDUSTRIA P EUR FD00 EQU EUR N