The following instruments on XETRA do have their first trading day08.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am08.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1716248197 HSBC HLDGS 17/26 FLR MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1716616179 WHIRLPOOL F.LUX. 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1716820029 BARCLAYS 17/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1716833352 REXEL 17/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1716945586 EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1716946717 AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN BD02 BON EUR NCA G2W2 XFRA CA4585711068 INTERCONT. GOLD AND MET. EQ00 EQU EUR NCA WUC1 XFRA CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP. EQ00 EQU EUR NCA 5CB XFRA CA5534431021 MPX BIOCEUTICAL EQ00 EQU EUR NCA 23BA XFRA CA74766R1091 QUANTUM COBALT EQ01 EQU EUR NCA 7MB XFRA GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR NCA C2X XFRA KYG2121R1039 CHINA LITERAT. HD-,00002 EQ01 EQU EUR NCA WUP XFRA KYG7785S1075 SANAI HEALTH IND. GRP EQ01 EQU EUR NCA FRC3 XFRA LU1645380368 U.-B.B.E.I.L.1-10U.E.EOAD EQ01 EQU EUR YCA FRC4 XFRA LU1645381689 UBS-B.BA.E.I.L.10+ U.EOAD EQ01 EQU EUR YCA SEAA XFRA LU1645385839 UBS-JPM US EM D.BD1-5ADDL EQ01 EQU EUR YCA 27W XFRA SE0006425815 POWERCELL SWEDEN AB (PU.) EQ01 EQU EUR NCA 8EN XFRA US29355E2081 EN+ GROUP PLC GDR REGS EQ01 EQU EUR NCA SP0 XFRA US8465171002 SPARK NETW. SE SP.ADR EQ01 EQU EUR N