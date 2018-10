The following instruments on XETRA do have their first trading day08.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am08.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1892151348 DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN BD02 BON GBP NCA C1JT XFRA CA04274P1053 ARROW EXPLORATION LTD. EQ00 EQU EUR NCA 7WT XFRA CA95985D1006 WESTERN URANIUM + VAN. EQ00 EQU EUR NCA 84N XFRA GB00BD45SH49 INTEGRAFIN HLDGS LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA FCA XFRA GB00BG0TPX62 FUNDING CIRCLE LS-,001 EQ01 EQU EUR NCA XIM XFRA US53815P1084 LIVERAMP HLDGS DL-,10 EQ01 EQU EUR N