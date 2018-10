Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day08.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am08.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2DAF85 WI BANK HESS IS.18/38 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0R0Z5 DEKA FESTZINS ANL 18/36 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3T91 LB.HESS.THR.CARRARA10D/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3UD1 LB.HESS.THR.CARRARA10H/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3UE9 LB.HESS.THR.CARRARA10I/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3UF6 LB.HESS.THR.CARRARA10J/18 BD01 BON EUR NCA XFRA US02665WCP41 AMER.HONDA F. 2021 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US02665WCQ24 AMER.HONDA F. 2023 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US15189TAT43 CENTERPNT ENER. 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA US15189TAU16 CENTERPNT ENER. 18/24 BD01 BON USD NCA XFRA US15189TAV98 CENTERPNT ENER. 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US20030NCL38 COMCAST 18/38 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCM11 COMCAST 18/48 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCN93 COMCAST 18/58 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCQ25 COMCAST 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCR08 COMCAST 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCS80 COMCAST 18/25 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCU37 COMCAST 18/30 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCW92 COMCAST 18/21 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCX75 COMCAST 18/24 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US89152UAH59 TOTAL CAPITAL 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US960413AS12 WESTLAKE CHEM. 17/46 BD02 BON USD NCA XFRA XS1843459436 AMPHEN.TECH. ANL.18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1891679547 EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN BD02 BON TRY N