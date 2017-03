The following instruments on XETRA do have their first trading day08.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am08.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA G9LN XFRA GB00BDGJ2R22 LGO ENERGY PLC LS -,0005 EQ00 EQU EUR NCA 2PU XFRA US74584P1030 PULMATRIX INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA SYA XFRA US78470V1089 SRC ENERGY INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 6M6 XFRA US9490901041 WELBILT INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N