The following instruments on XETRA do have their first trading day08.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am08.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2AAKQ9 EYEMAXX R.EST.AG 16/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4V08 BAY.LDSBK.IS 17/32 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4V57 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4V73 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9X3 DZ BANK IS.A730 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPB7 DZ BANK CLN E.9231 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CPC5 DZ BANK CLN E.9232 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2JD6 LB.HESS.-THR. IHS 17/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DE3 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DF0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DH6 LB.HESS.THR.CARRARA03F/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DK0 LB.HESS.THR.CARRARA03G/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4EE1 LB.HESS.THR.CARRARA03X/17 BD01 BON EUR NCA XFRA EU000A1Z99B9 ESM 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US038522AK47 ARAMARK SERV. 16/24 BD02 BON USD NCA XFRA US14040HBL87 CAPITAL ONE FINL 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US14040HBN44 CAPITAL ONE FINL 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US2027A1JH15 COMMONW.BK AUSTR.17/20MTN BD02 BON USD NCA XFRA US2027A1JJ70 COMMONW.BK AUSTR.17/20FLR BD02 BON USD NCA XFRA US2027A1JL27 COMMONW.BK AUSTR.17/22FLR BD02 BON USD NCA XFRA USU60894AA79 MOLSON COORS BREW. 17/19 BD02 BON USD NCA EZ7B XFRA CA13526P1027 CANADA JETLINES EQ00 EQU EUR NCA XFRA CA70538Q1063 PEEKS SOCIAL LTD EQ00 EQU EUR NCA C97 XFRA CA75656R1091 RED EAGLE EXPL. EQ00 EQU EUR N