The following instruments on XETRA do have their first trading day07.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am07.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0002598762 BELFIUS BK 18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0418609613 MBANK 18-22 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A13SL91 INV.BK.S-H. IHS 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQQ01 HASPA PF.A.34 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0P5Q5 DEKA TILG ANL 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3R36 LB.HESS.THR.CARRARA06L/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0K52 LAND NRW MTN-LSA 18/40 BD00 BON EUR NCA XFRA NO0010823958 ETRION 2021 BD00 BON EUR NCA XFRA US12508EAG61 CDK GLOBAL 2026 BD00 BON USD NCA XFRA US24023NAA00 DBS GRP HLDGS 18/28 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US24422EUF41 DEERE -JOHN- CAP. 2020FLR BD01 BON USD NCA XFRA US24422EUG24 DEERE -JOHN- CAP. 2023FLR BD01 BON USD NCA XFRA US24422EUH07 DEERE -JOHN- CAP. 2023 BD01 BON USD NCA XFRA US38148PP843 GS BANK USA 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US489170AE03 KENNAMETAL INC. 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA US50077LAR78 KRAFT HEINZ F. 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA US50077LAS51 KRAFT HEINZ F. 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA US50077LAT35 KRAFT HEINZ F. 18/29 BD01 BON USD NCA XFRA US92939UAA43 WEC ENERGY GROUP 2021 BD01 BON USD NCA XFRA XS1830986326 VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24 BD01 BON EUR NCA 9AJ1 XFRA CA02156R1082 ALTIPLANO METALS INC. EQ00 EQU EUR NCA SER1 XFRA CA71677J1012 PETROTAL CORP. EQ00 EQU EUR NCA GLMN XFRA LU1810006863 MUL-LYX.SC.BE.DE.L./S. EO EQ00 EQU EUR YCA F7IA XFRA NL0012756266 FUNCOM N.V. EO -,20 EQ00 EQU EUR N