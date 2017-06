The following instruments on XETRA do have their first trading day07.06.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am07.06.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 2023 BD02 BON AUD NCA XFRA CH0361532895 PARTNERS GR.HLDG 17-24 BD02 BON CHF NCA XFRA CH0365501508 KOREA EXPRESS. 17/24 MTN BD02 BON CHF NCA XFRA DE000HSH6KC4 HSH NORDBANK FZ 6 17/19 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6KD2 HSH NORDBANK ZS 4 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA ES0840609004 CAIXABANK 17/UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA FI4000261235 AHLSTROM-MUNKSJOE 17/22 BD02 BON EUR NCA XFRA FI4000266606 KONECRANES OYJ 17-22 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013260841 LVMH 17/22 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA US042735BF63 ARROW EL. INC. 17/28 BD02 BON USD NCA XFRA US11120VAF04 BRIXMOR OPE.PAR. 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA USH7220NAB67 UBS AG LONDON 17-20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA USU55378AA82 MOODY'S 17/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU55378AB65 MOODY'S 17/28 REGS BD02 BON USD NCA XFRA US14149YBG26 CARDINAL HEALTH 17/22 FLR BD03 BON USD NCA XFRA US14149YBJ64 CARDINAL HEALTH 17/27 BD03 BON USD NCA XFRA US14149YBM93 CARDINAL HEALTH 17/47 BD03 BON USD NCA XFRA US25468PDT03 DISNEY(WALT) 2020 FLR MTN BD03 BON USD NCA XFRA US25468PDV58 DISNEY (WALT)CO. 2027 MTN BD03 BON USD NCA XFRA XS0533156401 KRED.F.WIED.10/20 MTN RB BD03 BON BRL NCA XFRA XS1384280522 KRED.F.WIED.16/19 MTN RB BD03 BON BRL NCA XFRA XS1605679296 TOKYO, METROPOLIS 17/22 BD03 BON USD NCA XFRA XS1621760302 INTL FIN. CORP. 17/27 ZO BD03 BON BRL NCA XFRA XS1622146758 MMC FINANCE 17/22 REGS BD03 BON USD N