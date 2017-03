The following instruments on XETRA do have their first trading day07.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am07.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0353945378 ZUERICH KT. 17-26 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DK0KE83 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KEB1 DEKA TILG ANL 17/25 BD00 BON EUR NCA NR9C XFRA DE000NRW0KB3 LAND NRW SCHATZ 17 R1435 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NWB2GW1 NRW.BANK 17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA US00254EMM11 SWED.EXP.CRED. 17/22 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US064159JF41 BK NOVA SCOTIA 17/22 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US064159JG24 BK NOVA SCOTIA 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA XS1572343744 SSE 17/77 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS1572349865 SSE 17/77 FLR BD01 BON GBP NCA XFRA XS1574789746 NYRSTAR NL HLDS 17/24REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1576836321 FMS WERTMGMT MTN 17/19 DL BD01 BON USD NCA XFRA XS1577427526 GOLDMAN S.GRP 17/22 FLR BD01 BON EUR NCA 8TSA XFRA CA86277F8468 STRATEGIC OIL+GAS LTD EQ00 EQU EUR NCA BWGA XFRA CH0315966322 BELL AG NAM. SF 0,5 EQ00 EQU EUR YCA WTDZ XFRA DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA EARN.DL DZ EQ00 EQU EUR YCA 2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 EQ00 EQU EUR NCA WTD0 XFRA DE000A2DJWJ4 WISDOMTR.INDIA EARN.DLADZ EQ01 EQU EUR YCA SXR6 XFRA IE00BYX8XC17 ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL EQ01 EQU EUR Y