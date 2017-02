The following instruments on XETRA do have their first trading day07.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am07.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB4WT7 BAY.LDSBK.IS.17/24 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EVS2 DEKA IHS MTN S 7506 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB87R4 NORDLB GELDM.FRN 03/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB87X2 NORDLB 6PH.BD. 10/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB87Y0 NORDLB 8PH.BD. 11/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8846 NORDLB FESTZINSANL.04/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8853 NORDLB FESTZINSANL.05/17 BD01 BON EUR NCA XFRA NZLRBDT012C5 LANDWIRT.R.BK 17/22ND MTN BD01 BON NZD NCA XFRA XS1562623584 SIGMA ALIMENTOS 17/24REGS BD01 BON EUR NCA N8HP XFRA CA37229W2058 GENIUS PROPERTIES EQ00 EQU EUR NCA 0MLA XFRA CA89141P1071 TORRENT CAPITAL LTD. EQ00 EQU EUR NCA OSXM XFRA LU1446552496 OSS.G.M.-A.R.-C.U.ETF1CEO EQ00 EQU EUR YCA SCA1 XFRA SE0000171886 SVENSKA CELL.A FR.SK 3,33 EQ00 EQU EUR NCA 9PAA XFRA US6976602077 PAMPA ENERGIA SA GDR S/25 EQ00 EQU EUR N