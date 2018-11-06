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Weitere Suchergebnisse zu "AMUNDI LUXEMB.":
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AMUNDI LUXEMB. - XFRA FRA:New Instruments available on XETRA - 06.11.2018-002




06.11.18 00:00
Xetra Newsboard

The following instruments on XETRA do have their first trading day
06.11.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am
06.11.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP

CA WPZB XFRA CA95914Q3052 WESTERN PACIFIC RESOURC. EQ00 EQU EUR N
CA 3CP XFRA KYG9830T1067 XIAOMI CORP. CL.B EQ00 EQU EUR N
CA IVOA XFRA US15644G1040 CENTRIC BRANDS INC.DL-,01 EQ00 EQU EUR N
CA XAMB XFRA LU1861134382 AIS-AM.MS.W SRI DR HEOA EQ01 EQU EUR Y
CA GNAR XFRA LU1861136247 AIS-MS. USA SRI DR AHEOA EQ01 EQU EUR Y
CA MIVB XFRA LU1861137484 AIS-A.M.EU.SRI DR AOEA EQ01 EQU EUR Y
CA OT1A XFRA US68570P1012 ORCHARD THERAP.SP.ADRS/1 EQ01 EQU EUR N
CA 0OI XFRA US83417Q1058 SOLARWINDS CORP. DL-,001 EQ01 EQU EUR N


Aktuell
Heißer Übernahmekandidat
1000% Gold Hotstock Secova Metals im Visier von Bonterra und Osisko

Secova Metals Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
48,325 € 48,025 € 0,30 € +0,62% 06.11./09:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1861136247 A2JSDB 51,24 € 46,60 €
Werte im Artikel
14,09 plus
+0,64%
48,33 plus
+0,62%
48,48 plus
+0,02%
-    plus
0,00%
-    plus
0,00%
-    plus
0,00%
48,37 minus
-0,17%
1,71 minus
-0,98%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 48,325 € +0,62%  08:13
Fondsgesellschaft 48,1989 € -0,25%  02.11.18
  = Realtime
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