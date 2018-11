The following instruments on XETRA do have their first trading day06.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA135087J546 CDA 2024 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0398633567 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-24 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0398633575 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-29 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2LQSJ0 K.F.W.ANL.V.18/2023 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3VE7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4VE5 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0RA1 NORDLB FESTZINSANL.49/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0RQ7 NORDLB GELDM.FRN 30/18 BD01 BON EUR NCA XFRA USU2339CDK19 DAIMLER FIN.N.A.18/21REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU2339CDL91 DAIMLER FIN.N.A. 18/21FLR BD01 BON USD NCA XFRA US025816BY42 AMER. EXPRESS 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US025816BZ17 AMER. EXPRESS 18/21 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US025816CA56 AMER. EXPRESS 18/25 BD02 BON USD NCA XFRA US10373QAD25 BP CAP. MARK. AMER. 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA US10373QAE08 BP CAP. MARK. AMER. 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US136375CV26 CDN NTL RWY 18/49 BD02 BON USD NCA XFRA US205887BZ43 CONAGRA BRANDS 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US205887CA82 CONAGRA BRANDS 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA US205887CC49 CONAGRA BRANDS 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US37045XCN49 GM FINANCIAL 2021 FLR BD03 BON USD NCA XFRA US37045XCP96 GM FINANCIAL 18/21 BD03 BON USD NCA XFRA US68235PAG37 ONE GAS 18/48 BD03 BON USD NCA 8VP1 XFRA CA0545211090 AVRICORE HEALTH INC. EQ00 EQU EUR NCA 9BR2 XFRA CA09852X7018 BONTERRA RESOURCES EQ00 EQU EUR N