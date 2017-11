The following instruments on XETRA do have their first trading day06.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A19RXA1 DAIMLER INTL FIN.17/19FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCQ0 DZ BANK IS.A811 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JQ09 DEKA IHS MTN S 7566 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0NVU9 DEKA GM ANL 17/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2M16 LB.HESS.THR. IHS 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1711989928 FUGRO 17/24 CV BD01 BON EUR NCA XFRA XS1715295223 SPAREBANK 1 SMN 17/20 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS1715306012 AROUNDTOWN 17/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1715325665 B.N.G. 17/24 MTN BD01 BON EUR NCA 3AYN XFRA CA0534983097 AVANTI ENERGY INC. EQ00 EQU EUR NCA C0X XFRA KYG1992S1093 CISION LTD DL -,0001 EQ00 EQU EUR NCA 2UH XFRA US00183L1026 ANGI HOMESER.INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA DV3N XFRA US24661P6097 DELCATH SYS NEW DL-,01 EQ01 EQU EUR N