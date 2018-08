Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day06.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.08.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DK0RL20 DEKA GM ANL 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB25M5 NORDLB FESTZINSANL.37/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB25S2 NORDLB GELDM.FRN 23/18 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013354297 NEXANS 18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA US64952XCU37 N.Y.LIFE GLB FDG 18/20FLR BD01 BON USD NCA XFRA US64952XCV10 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA US655844BV94 NORFOLK SOUTHERN 18/52 BD01 BON USD NCA XFRA US655844CB22 NORFOLK SOUTHERN 18/2118 BD01 BON USD NCA XFRA US835495AJ18 SONOCO PROD. CO. 2040 BD01 BON USD NCA XFRA XS1713462742 SYDBANK 18/UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1787962833 P.P.A.C.S60 18/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1860537619 MULHACEN 18/23 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1864034365 WORLD BK 18/34 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1864037541 NATL GRID NA 18/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1864360596 M.BENZ (AU)PAC. 18/21 MTN BD02 BON AUD NCA 0JS XFRA CA58507M1077 MEDMEN ENTERPRISES EQ00 EQU EUR NCA 1VD XFRA US19046P2092 COAST.FINL. CORP.WA NEW EQ00 EQU EUR NCA OM2 XFRA US68752M1080 ORTHOFIX MED.INC. DL-,10 EQ00 EQU EUR N