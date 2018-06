The following instruments on XETRA do have their first trading day06.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0417086060 WESTPAC BKG 18/24 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0418620180 BNP PARIBAS 18-25 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB51T1 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ADH9 DZ BANK CLN E.9505 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0P5G6 DEKA USD FESTZINS 18/21 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0P5H4 DEKA AUD FESTZINS 18/21 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000HLB3R10 LB.HESS.THR.CARRARA06K/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3SX3 LB.HESS.THR.CARRARA06ZB/1 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2VU7 NORDLB 2 PH.BD. 23/18 BD00 BON EUR NCA XFRA NL0013019375 NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US912796PN34 US TREASURY BILL 07/05/18 BD00 BON USD NCA XFRA XS1830992480 VOLKSWAGEN BK. MTN 18/21 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1830992563 VOLKSWAGEN BK. MTN 18/21 BD00 BON EUR NCA 2CM2 XFRA CA58518M1041 MEGUMAGOLD CORP. NEW EQ00 EQU EUR NCA 2R4 XFRA CA60511F1027 MISSION READY SOLUTIONS EQ00 EQU EUR NCA BAYR XFRA DE000BAY1BR7 BAYER AG BZR EQ00 EQU EUR YCA VDY XFRA US68287N1000 ONESPAN INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA C3I XFRA VGG8675V1013 TAOPING INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N