The following instruments on XETRA do have their first trading day06.06.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.06.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1627337881 FFC AQUALIA SA 17/22 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1627343186 FFC AQUALIA SA 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA US14149YBL11 CARDINAL HEALTH 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA US25468PDU75 DISNEY (WALT)CO. 2020 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US38141GWJ92 GOLDMAN SACHS 2023 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US38141GWK65 GOLDMAN SACHS 2023 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US38141GWL49 GOLDMAN SACHS 2028 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US42225UAE47 HEALTHCARE TR. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US42225UAF12 HEALTHCARE TR. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA XS1624509300 HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN BD02 BON SGD NCA XFRA XS1625975153 OTTO GCKG MTN 17/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1626771791 BC CRED.SOC.CO. 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1626936543 EIB EUR.INV.BK 17/20 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1627078501 RABOBK (NZ) 17/22 MTN BD02 BON NZD NCA XFRA XS1627773606 RBS PLC 17/20 FLR MTN BD02 BON EUR NCA A9L1 XFRA CA2582302006 DOREX MINERALS INC. EQ00 EQU EUR NCA 0N8 XFRA CA6525081023 NEWSTRIKE RESOURCES EQ00 EQU EUR NCA XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. EQ00 EQU EUR NCA FV02 XFRA ES0113307062 BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 EQ00 EQU EUR YCA JPEM XFRA LU1481202692 BNPPE.-JPM GBI EMU UETFCE EQ00 EQU EUR YCA BHJC XFRA SE0009921588 BILIA AB A FRIA SK 2,50 EQ00 EQU EUR N