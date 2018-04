The following instruments on XETRA do have their first trading day06.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A208C7 ERSTE GP BNK 18-20 1582 BD00 BON TRY NCA XFRA AT0000A208N4 ERSTE GP BK 18-25MTN 1584 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFY7 DZ BANK IS.A902 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0PNU1 DEKA ZINSDIFFANL ZZ 18/33 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0PRR8 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19T83 DT.BANK MTN 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5L30 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/18 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013327962 CAPGEMINI 18-24 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013327988 CAPGEMINI 18-28 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013328218 CIE F.FONCIER 18/23 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US370334CB82 GENL MILLS 2021 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US370334CC65 GENL MILLS 2023 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US370334CD49 GENL MILLS 2021 BD00 BON USD NCA XFRA US370334CE22 GENL MILLS 2023 BD00 BON USD NCA XFRA US370334CF96 GENL MILLS 2025 BD00 BON USD NCA XFRA US370334CG79 GENL MILLS 2028 BD01 BON USD NCA XFRA US370334CH52 GENL MILLS 2038 BD01 BON USD NCA XFRA US370334CJ19 GENL MILLS 2048 BD01 BON USD NCA XFRA US571903AY99 MARR. INTL 18/28 X BD01 BON USD NCA XFRA US906548CN08 UNION EL. 18/48 BD01 BON USD NCA XFRA US95040QAD60 WELLTOWER INC. 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA XS0202774245 SANTANDER FIN.04/UND. BD01 BON EUR NCA XFRA XS1805353734 ABN AMRO 18/38 MTN BD01 BON EUR NCA 59Y XFRA AU0000006124 ACROW FORMW.+CONSTR.S.LTD EQ00 EQU EUR N