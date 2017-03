The following instruments on XETRA do have their first trading day06.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am06.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1576650813 SPAREBANK 1 SMN 17/22 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1576693110 OP-ASUNTOLUOTTOP.17/24MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1576699075 WORLD BK 17/20 MTN BD02 BON TRY NCA 7CI XFRA CA22717L1013 CRONOS GRP INC. EQ00 EQU EUR NCA N071 XFRA CA2928071042 ENFORCER GOLD EQ00 EQU EUR NCA I01 XFRA CA46500E1079 ISOENERGY LTD. O.N. EQ00 EQU EUR NCA 5OP XFRA CA6838231083 OPSENS INC. EQ00 EQU EUR NCA CEVJ XFRA DE000A2E42R4 CENTROTEC SUSTAIN.JGE O.N EQ00 EQU EUR YCA QU9 XFRA CA74737A1021 QUADRON CAP.CORP. O.N. EQ01 EQU EUR NCA OU7A XFRA CA8050112025 SAVANNAH GOLD NEW EQ01 EQU EUR NCA NNFN XFRA US56400P7069 MANNKIND CORP. NEW DL-,01 EQ01 EQU EUR N