The following instruments on XETRA do have their first trading day05.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am05.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA ZRW3 XFRA DE000A2NBR88 NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0NA3 DZ BANK IS.A1028 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3U80 LB.HESS.THR.CARRARA11B/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3VB3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8023 LDSBK.SAAR IHS.802 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013378445 ATOS 18-22 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013378452 ATOS 18-25 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013378460 ATOS 18-28 BD01 BON EUR NCA XFRA SE0011337054 HERTHA BSC IS.18/23 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1904690341 PROLOGIS INTL FD.II 18/30 BD02 BON EUR NCA MGZ XFRA AU0000028557 SCANDIVANADIUM LTD EQ00 EQU EUR NCA 1I5 XFRA CA44987Y1007 IPL PLASTICS INC. EQ00 EQU EUR NCA 0T1 XFRA CA72941N1006 PLUS PRODUCTS(SUB.VTG SH) EQ00 EQU EUR NCA 4XA XFRA CA7300201042 PLYMOUTH ROCK TECHS EQ00 EQU EUR NCA CPIA XFRA US16965P2020 CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10 EQ00 EQU EUR NCA 1XS3 XFRA US45790J5039 INPIXON DL -,01 EQ00 EQU EUR NCA FEEM XFRA DE000A2N4YU7 IM-I.GS EQ.FA.I.EM ADL DZ EQ01 EQU EUR Y