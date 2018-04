The following instruments on XETRA do have their first trading day05.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am05.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2G9HY2 PCC SE ITV.18/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFX9 DZ BANK IS.A901 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0PQ01 DEKA USD FESTZINS 18/21 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0PQ19 DEKA GBP FESTZINS 18/22 BD00 BON GBP NCA XFRA DE000HLB5L55 LB.HESS.THR.CARRARA04A/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5L63 LB.HESS.THR.CARRARA04B/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5L71 LB.HESS.THR.CARRARA04C/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MA9 LB.HESS.THR.CARRARA04F/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MB7 LB.HESS.THR.CARRARA04G/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MD3 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MG6 LB.HESS.THR.CARRARA04H/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P3P3 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB2T90 NORDLB 2 PH.BD. 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2UA1 NORDLB 2 PH.BD. 13/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2UB9 NORDLB FESTZINSANL.16/18 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1797663702 EUROCLEAR INV. 18/30 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1797663967 EUROCLEAR INV. 18/48 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS1802362951 CBB INT.SUKUK(7) 18/25 BD01 BON USD NCA QM3 XFRA AU000000NVA2 NOVA MINERALS EQ01 EQU EUR NCA O6C XFRA BE0003844611 MDXHEALTH S.A. EQ01 EQU EUR NCA 9SQ XFRA CA8522641007 SQUIRE MINING LTD. EQ01 EQU EUR NCA 2P4 XFRA DK0011048619 BIOPORTO A/S B DK 1 EQ01 EQU EUR NCA ORN XFRA ES0167733015 ORYZON GENOMICS SA EO-,05 EQ01 EQU EUR NCA A1H XFRA FR0011051598 AMOEBA EO -,02 EQ01 EQU EUR Y