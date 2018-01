The following instruments on XETRA do have their first trading day05.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am05.01.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0249787 EIB EUR. INV.BK 18/23 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A2G9G15 NIEDERS.SCH.A.18/26 A.878 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0N2B6 DEKA STUFENZINS ANL 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JL2 LB.HESS.THR.CARRARA01A/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1S4 LBBW GM-FLOATER 18/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1T2 LBBW GM-FLOATER 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1U0 LBBW GM-FLOATER 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NWB18F1 NRW.BANK IS.A.18F 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NWB18G9 NRW.BANK IS.A.18G 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA ES0440609396 CAIXABANK 18-28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013309549 CIE F.FONCIER 18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013309606 RCI BANQUE 18/23 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA IE00BDHDPR44 IRLAND 2028 BD00 BON EUR NCA XFRA US21688AAL61 RABOBK NED.NY 2023 BD00 BON USD NCA XFRA US24422ETZ24 DEERE -JOHN- CAP. 2021 G BD00 BON USD NCA XFRA US24422EUA53 DEERE -JOHN- CAP. 2023 G BD00 BON USD NCA XFRA US24422EUB37 DEERE -JOHN- CAP. 2028 G BD00 BON USD NCA XFRA US30040WAE84 EVERSOURCE ENERGY 18/28 BD00 BON USD NCA XFRA US91087BAE02 MEXICO 18/28 BD00 BON USD NCA XFRA USU0740LAG06 BERKSHIRE H.E. 18/48 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS1425985311 WORLD BK 16/18 MTN BD00 BON CNY NCA XFRA XS1735598366 INTL FIN. CORP. 17/20 BD00 BON CNY NCA XFRA XS1747148358 KOMMUNEKREDIT 18/21 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS1747444245 BMW FIN. NV 18/23 MTN BD00 BON EUR N