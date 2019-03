Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day04.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am04.03.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CAC07885AA18 BAUSCH HLTH 19/27 REGS BD00 BON USD NCA XFRA CH0463112083 SWISS LIFE H 19/23 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DD5AGX9 DZ BANK CLN E.9621 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0Q4P9 DEKA IHS MTN S 7647 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0Q4Q7 DEKA IHS MTN S 7648 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4WE3 LB.HESS.-THR. IHS 19/24 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0001352550 JUNTA DE GALICIA 19-29 BD01 BON EUR NCA XFRA NO0010844079 NORWAY 19-29 BD01 BON NOK NCA XFRA USC10602BG11 BOMBARDIER 19/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000CZ40NS9 COBA 19/26 S.923 BD02 BON EUR NCA XFRA US057224AZ09 BAKER HUGHES A GE CO.2040 BD02 BON USD NCA XFRA US89417EAP43 TRAVELERS COS 19/49 BD02 BON USD NCA XFRA USU17127AL26 CHS/SYS 19/26 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1958534528 POLEN 19/29 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1959498160 FORD MOTO.CR 19/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1959498244 FORD MOTO.CR 19/25 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1960361720 POLEN 19/49 MTN BD02 BON EUR NCA N2Z XFRA AU0000040297 DREADNOUGHT RES EQ00 EQU EUR NCA MI5 XFRA CA6025321036 MINCO CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR NCA F9IQ XFRA CA8263191055 SIERRA GROWTH CORP. EQ00 EQU EUR NCA 5VS XFRA CA91834N1006 VSBLTY GROUPE TECH. EQ00 EQU EUR NCA AIXN XFRA DE000A2TSNX1 AIXTRON SE NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR YCA NU6B XFRA GB00BGR7LD51 CABOT ENERGY LS 0,01 EQ00 EQU EUR NCA 2YL XFRA GG00BJQZ9H10 VIETNAM HOLDING LTD EQ00 EQU EUR N