The following instruments on XETRA do have their first trading day04.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am04.01.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB5BP6 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5BQ4 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5BS0 BAY.LDSBK.IS. 18/33 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5BT8 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JM0 LB.HESS.THR.CARRARA01B/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M1V8 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB1M1W6 LBBW DL-STUFENZINS 18/21 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB1M2X2 LBBW MTN.HYP.18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA US37045XCE40 GM FINANCIAL 18/23 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US37045XCF15 GM FINANCIAL 18/23 BD00 BON USD NCA XFRA US37045XCG97 GM FINANCIAL 18/28 BD00 BON USD NCA XFRA US9128283N82 US TREASURY 2019 BD00 BON USD NCA XFRA US9128283P31 US TREASURY 2024 BD00 BON USD NCA XFRA USU0740LAD74 BERKSHIRE H.E. 18/21 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU0740LAE57 BERKSHIRE H.E. 18/23 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU0740LAF23 BERKSHIRE H.E. 18/28 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS1746306585 BARCL. BK 18/23 FLR MTN BD00 BON GBP NCA R1E XFRA AU000000JDR2 JADAR LITHIUM LTD EQ00 EQU EUR NCA B2IN XFRA CA09228J1057 BLACKCHAIN SOLUTIONS EQ00 EQU EUR NCA 3EN XFRA CA23131M1059 CURRENT WATER TECHS EQ00 EQU EUR NCA 2PY1 XFRA CA45826W1068 INTEGRITY GAMING CORP. EQ00 EQU EUR NCA DP2A XFRA US26140E1055 DPW HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N