The following instruments on XETRA do have their first trading day03.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB48X9 BAY.LDSBK.IS. 17/31 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCL1 DZ BANK IS.A807 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCM9 DZ BANK IS.A808 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCN7 DZ BANK IS.A809 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2M08 LB.HESS.THR. IHS 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5G11 LB.HESS.THR.CARRARA11A/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5G29 LB.HESS.THR.CARRARA11B/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6KV4 HSH NORDBANK HERBST 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US031162CQ15 AMGEN 17/27 BD00 BON USD NCA XFRA US151020AW41 CELGENE 17/47 BD00 BON USD NCA XFRA US151020AX24 CELGENE 17/23 BD00 BON USD NCA XFRA US151020AY07 CELGENE 17/27 BD00 BON USD NCA XFRA US21036PAU21 CONST.BRANDS 17/19 BD00 BON USD NCA XFRA US21036PAV04 CONST.BRANDS 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA US21036PAW86 CONST.BRANDS 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US219868BZ88 CORP. ANDINA FOM. 17/23 BD01 BON USD NCA XFRA US718172CC11 PHILIP MORRIS INTL 17/19 BD01 BON USD NCA XFRA US718172CD93 PHILIP MORRIS INTL 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US718172CE76 PHILIP MORRIS INTL 17/28 BD01 BON USD NCA XFRA XS1705652748 HSH PRTFMGMT IS 17/19DL BD01 BON USD NCA 4P31 XFRA CA7207861021 PIERIDAE ENERGY EQ00 EQU EUR NCA BFSA XFRA LU1704650164 BEFESA S.A.ORD.REG. EO 1 EQ00 EQU EUR YCA W7V XFRA CA94990C1086 WELLNESS LIFESTYLES EQ01 EQU EUR NCA DS2T XFRA MHY2069P5074 DIANA CONTAIN.10/17DL-,01 EQ01 EQU EUR N