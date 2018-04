The following instruments on XETRA do have their first trading day03.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0405986057 AARG. KT.BK 18-25 BD00 BON CHF NCA XFRA ES0844251001 IBERCAJA BCO 18/UND. FLR BD00 BON EUR NCA XFRA SE0010921999 CIPP TECH.SOLUT.18/21 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA US15189WAK62 CENTERP.ENER.RESOUR. 2023 BD00 BON USD NCA XFRA US15189WAL46 CENTERP.ENER.RESOUR. 2028 BD00 BON USD NCA XFRA US500769HU15 KRED.F.WIED.V.18/2021 DL BD00 BON USD NCA XFRA XS1788973573 AKELIUS RES.PROP. 18/78 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1801767051 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN BD00 BON CNY NCA XFRA CA01444Q1046 ALEAFIA HEALTH INC. EQ00 EQU EUR NCA MX0 XFRA CA03114B1022 AMEX EXPLORATION INC. EQ00 EQU EUR NCA 639 XFRA LU1778762911 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 EQ00 EQU EUR YCA 703 XFRA NL0012817175 ALFEN N.V. EO -,10 EQ00 EQU EUR NCA 7B1 XFRA SE0010948588 BYGGHEMMA GROUP FIRST AB EQ00 EQU EUR NCA 71BA XFRA US0900401060 BILIBILI ADR/1 Z DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA 3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 EQ01 EQU EUR NCA 2KH XFRA US75704L1044 RED VIOLET INC. O.N. EQ01 EQU EUR NCA 3L3 XFRA US87357P1003 TACTILE SYS TECH. DL-,001 EQ01 EQU EUR N