The following instruments on XETRA do have their first trading day03.04.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.04.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 1Q0 XFRA AU000000QIP0 QANTM INTELL. PROP. O.N. EQ01 EQU EUR NCA 1K1 XFRA AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. EQ01 EQU EUR NCA RJD XFRA AU000000RCG0 RCG CORP. LTD. EQ01 EQU EUR NCA JUU XFRA AU000000RFG3 RETAIL FOOD GROUP LTD EQ01 EQU EUR NCA RCH XFRA AU000000RGI7 ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. EQ01 EQU EUR NCA 5S6 XFRA AU000000SE12 SENSERA LTD EQ01 EQU EUR NCA 9SL XFRA AU000000SLC8 SUPERLOOP LTD EQ01 EQU EUR NCA S0D XFRA AU000000SMR4 STANMORE COAL LTD EQ01 EQU EUR NCA UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD EQ01 EQU EUR NCA 4TM XFRA AU000000TMP6 TECH MPIRE LTD EQ01 EQU EUR NCA TN6 XFRA AU000000TMT8 TECHN.METALS AUSTR. O.N. EQ01 EQU EUR NCA HFW XFRA AU000000TOX6 TOX FREE SOLUTIONS EQ01 EQU EUR NCA 22W XFRA AU000000WHA2 WATTLE HEALTH AU LTD O.N. EQ01 EQU EUR NCA YRR XFRA AU000000ZML2 ZIPMONEY LTD EQ01 EQU EUR NCA B04P XFRA CA1375183045 CANEX ENERGY EQ01 EQU EUR NCA C36 XFRA CA17178G1046 CIELO WASTE SOLUT. EQ01 EQU EUR NCA 22Y XFRA CA42370Q1063 HEMPCO FOOD AND FIBER INC EQ01 EQU EUR NCA 42L XFRA CA4592831073 INTL COBALT CORP. EQ01 EQU EUR NCA 23J XFRA CA74346M1095 PROMIS NEUROSCIENCES EQ01 EQU EUR N