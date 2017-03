The following instruments on XETRA do have their first trading day03.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1574156623 PFIZER INC. 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1574157357 PFIZER INC. 17/22 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1574158082 PFIZER INC. 17/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1575444622 IBERDROLA FIN. 17/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1575474371 NATL AUSTR. BK 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1575874471 OMAN 17/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1575967218 OMAN 17/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1575979148 ROYAL BK SCOTL 17/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1575991358 EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1576035155 ASB FIN.(LDN) 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA 34IA XFRA CA00827Y1060 AFFINITY METALS EQ00 EQU EUR NCA DKG XFRA DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG EQ00 EQU EUR YCA DKGJ XFRA DE000A2BPMY5 DT.KONSUM REIT-AG JGE EQ00 EQU EUR YCA EPCC XFRA US15126Q2084 CEMENTOS PACASM. ADR/1,5 EQ01 EQU EUR NCA N16 XFRA US29414D1000 ENVISION HEALTHC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N