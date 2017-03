The following instruments on XETRA do have their first trading day03.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US166764BT68 CHEVRON 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA US25468PDP80 DISNEY (WALT)CO. 2020 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US25470DAM11 DISCOVERY COMM. 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA US29874QDA94 EUR. BK REC.DEV.17/22 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US478160CD49 JOHNSON + JOHNSON 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US478160CE22 JOHNSON + JOHNSON 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US478160CF96 JOHNSON + JOHNSON 17/37 BD02 BON USD NCA XFRA US478160CG79 JOHNSON + JOHNSON 17/47 BD02 BON USD NCA XFRA US78012KC627 ROYAL BK CDA 17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US87938WAT09 TELEFONICA EM.17/27 BD02 BON USD NCA XFRA US87938WAU71 TELEFONICA EM.17/47 BD02 BON USD NCA XFRA US87971MBF95 TELUS CORP. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA XS1400161441 CALC BOND 1 16/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1548424461 ASAHI MUT.LI.INS.17/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1551355149 GOHL CAP. 17/27 BD02 BON USD NCA XFRA XS1555809927 SIAM COML BK KY 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1564437199 EQUATE SUK. SPC 17/24 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1565411250 CHINA SING.SOL.T. 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1565690465 CEB BK (HK) 17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1567389728 RKP OV.FIN.16(A) 17/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1567903627 MAF GLOB.SEC. 17/UND BD02 BON USD NCA XFRA XS1569829200 ABQ FIN. 17/22 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1571333811 BARCLAYS 17/UND. FLR BD02 BON GBP NCA XFRA XS1574156540 PFIZER INC. 17/19 FLR BD02 BON EUR N