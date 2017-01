The following instruments on XETRA do have their first trading day03.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HLB4BJ6 LB.HESS.THR.CARRARA01B/17 BD00 BON EUR NCA B7BA XFRA AU000000ANL3 AMANI GOLD LTD EQ00 EQU EUR NCA T6UP XFRA CA29458R3045 EQUITAS RES CORP. EQ00 EQU EUR NCA 52L1 XFRA CA91732K4063 US OIL SANDS INC. EQ00 EQU EUR NCA CEPS XFRA US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP. EQ00 EQU EUR YCA 0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 EQ00 EQU EUR N