The following instruments on XETRA do have their first trading day02.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am02.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1901222551 KOREA DEV.BK 18/23 MTN 2 BD03 BON EUR NCA XFRA XS1904312318 FINNVERA 18/28 MTN BD03 BON EUR NCA EUSA XFRA CA50066W1059 KORE MINING LTD. EQ00 EQU EUR NCA 0OQ XFRA CA59169Q2045 METRON CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR NCA 32GA XFRA CA88605U1075 THUNDERBIRD ENTER.GRP EQ00 EQU EUR NCA NMI XFRA DE000A12ULL2 ALADDIN BLOCK.TECH. O.N. EQ00 EQU EUR YCA O1P XFRA IE00BF2HDL56 OSMOTICA PHARMAC. DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 1W0 XFRA JE00BGT34J81 WENTWORTH RES PLC A EQ01 EQU EUR NCA C26 XFRA SE0000683484 CELLAVISION AB SK -,15 EQ01 EQU EUR NCA C5G XFRA SE0000736415 OREXO AB SK-,40 EQ01 EQU EUR NCA AZZ1 XFRA SE0005568136 ADDTECH AB B SK-,75 EQ01 EQU EUR NCA 6MA XFRA SE0009663826 AMBEA AB O.N. EQ01 EQU EUR NCA B9A XFRA SE0010323311 BIOARCTIC AB B EQ01 EQU EUR NCA 0K6 XFRA US3842781078 GRAF INDUSTRIAL DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.S.NEW DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 0ME XFRA US90184D1000 TWIST BIOSCIENCEDL-,00001 EQ01 EQU EUR N