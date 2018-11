The following instruments on XETRA do have their first trading day02.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am02.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A168502 STADT HAMBURG LSA A.3/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB6UZ3 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0M73 DZ BANK IS.A1025 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0M81 DZ BANK IS.A1026 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0M99 DZ BANK IS.A1027 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0N64 DZ BANK IS.A1055 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0NY3 DZ BANK IS.A1047 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0R727 DEKA FESTZINS ANL 18/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3U56 LB.HESS.THR.CA.TIL.11A/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3U64 LB.HESS.THR.CA.TIL.11B/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3U98 LB.HESS.THR.CARRARA11C/18 BD01 BON EUR NCA XFRA US219350BK07 CORNING 18/48 BD01 BON USD NCA XFRA US219350BL89 CORNING 18/68 BD02 BON USD NCA XFRA US277432AV21 EASTMAN CHEM. CO. 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US277432AW04 EASTMAN CHEM. CO. 18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US676167BX63 OESTERR.K.BK 18/23 BD02 BON USD NCA XFRA US808513AY14 CHARLES SCHWAB 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA US808513AZ88 CHARLES SCHWAB 18/29 BD02 BON USD NCA XFRA US854502AH46 STANLEY BLACK+DECKER18/28 BD02 BON USD NCA XFRA US854502AJ02 STANLEY BLACK+DECKER18/48 BD02 BON USD NCA XFRA US86787EBB20 SUNTRUST BK 18/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US87236YAG35 TD AMERITR.HLDG 18/21 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US87236YAH18 TD AMERITRADE HLDG 18/24 BD02 BON USD NCA XFRA XS1899009705 SUMIT.MITSUI 18/23 MTN BD03 BON EUR N