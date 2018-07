Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day02.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am02.07.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2AAWF7 BRANDENBURG LSA 18/33 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQHW6 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQL97 DEWB ANL.18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40M05 COBA MTH P27 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AD29 DZ BANK CLN E.9524 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HVB2L65 UC-HVB USD 21 LIBOR BD00 BON USD NCA XFRA DE000HVB2LS8 UC-HVB USD 23 CMS BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB1P9N5 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA US912828XY17 US TREASURY 2020 BD00 BON USD NCA XFRA XS1850436814 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA XS1851226891 KOMMUNEKREDIT 18/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1851313863 O2 TELE.DTLD ANL.18/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1852086211 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/28 BD01 BON EUR NCA TFK XFRA AU000000MTM3 MARETERRAM LTD EQ00 EQU EUR NCA EFRN XFRA IE00BF5GB717 ISHSII-DL FR BD ETF EOD EQ00 EQU EUR YCA OM3F XFRA IE00BYZTVT56 ISHSII-EO CB SUST.SCR.EOD EQ00 EQU EUR YCA KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA AAH XFRA DE0005009740 AHLERS AG NA O.N. EQ01 EQU EUR Y