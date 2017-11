The following instruments on XETRA do have their first trading day01.12.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am01.12.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA A0K XFRA CA55379T1030 M2 COBALT CORP. EQ00 EQU EUR NCA 8S9 XFRA DE000A1PHEL8 SNOWBIRD AG EQ00 EQU EUR YCA FGEU XFRA IE00BYV1YH46 FIDELITY GL.QUAL.IN. AEOH EQ00 EQU EUR YCA NU42 XFRA US7625441040 RIBBON COMMUNIC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA HVT2 XFRA LU1048656075 SI ANL.-GLB.RES.AB.RET. R FD00 EQU EUR NCA HVT1 XFRA LU1128926646 HVB OPTI SEL.BALANCE R2EO FD00 EQU EUR NCA HVT3 XFRA LU1484412942 SI ANLAGEF.-UC LO.DUR.IEO FD00 EQU EUR N