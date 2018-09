The following instruments on XETRA do have their first trading day01.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am01.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2E4EC8 BERLIN, LAND LSA18/21A507 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40M96 COMMERZBANK 18/28 VAR909 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40NA7 COMMERZBANK 18/23 VAR910 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AFE1 DZ BANK CLN E.9570 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AFF8 DZ BANK CLN E.9571 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0NG0 DZ BANK IS.A1032 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JSL2 DEKA MTN SERIE 7620 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013369667 LA BANQ.P.HL SFH 18/28MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013369758 UNEDIC 18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA NO0010832488 ZITON 18-21 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA NO0010832785 WOW AIR 18-21 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA NZAIAD0230L0 AUCKLD INTL AIRPORT 2024 BD00 BON NZD NCA XFRA US165167DB04 CHESAPEAKE EN. 2026 BD00 BON USD NCA XFRA US71647NAV10 PETROBRAS GBL FIN. 2025 BD00 BON USD NCA XFRA US902494AY91 TYSON FOODS 2044 BD00 BON USD NCA XFRA XS1608362379 BCO SANTANDER 17/23FLRMTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS1828132735 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1886399093 GETLINK 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1888179477 VODAFONE GRP 18/79 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA XS1888179550 VODAFONE GRP 18/78 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA XS1888180640 VODAFONE GRP 18/78 FLR BD00 BON USD NCA XFRA XS1888180996 VODAFONE GRP 18/78 FLR BD00 BON GBP NCA XFRA XS1888230254 NRW.BANK MTI 18/21 DL BD00 BON USD NCA XFRA XS1888920276 PRUDENTIAL 18/51 FLR MTN BD00 BON GBP N