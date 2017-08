XFRA FRA:New Instruments available on XETRA - 01.09.2017-002

The following instruments on XETRA do have their first trading day01.09.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am01.09.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA B2W XFRA BMG575071086 BORR DRILLING LTD DL 0,01 EQ00 EQU EUR NCA AU31 XFRA CA1351641016 CANADA ONE MNG EQ00 EQU EUR NCA M7Q5 XFRA GB00BD8YWM01 MICRO FOCUS INTL LS-,10 EQ00 EQU EUR N