The following instruments on XETRA do have their first trading day01.09.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am01.09.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0236263 CRED.SUI.(SYD) 2021 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A12T8X9 AAREAL BANK MTN S.258 BD00 BON EUR NCA JB7G XFRA DE000A2GS3T9 JAGERSTEIG BET. ANL.17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UBS8 DZ BANK IS.A789 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CTA1 DZ BANK CLN E.9366 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CTB9 DZ BANK CLN E.9367 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CTC7 DZ BANK CLN E.9368 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CTD5 DZ BANK CLN E.9369 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2L33 LB.HESS.-THR.17/22 OPF BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FJ4 LB.HESS.-THR.IS.09A/2017 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5F46 LB.HESS.-THR.IS.09C/2017 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DYF4 LBBW BAS BONS SZ 17/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DYG2 LBBW DAI BONS SZ 17/24 BD02 BON EUR NCA XFRA FI4000278551 FINLD 17-27 BD02 BON EUR NCA XFRA US912796LV95 US TREASURY BILL 09/28/17 BD02 BON USD NCA XFRA US9128282T61 US TREASURY 2019 BD02 BON USD NCA XFRA US9128282U35 US TREASURY 2024 BD02 BON USD NCA XFRA XS1653064813 RABOBK NEDERLD 17/18 MTN BD02 BON RUB NCA XFRA XS1673620107 UBS AG LDN 17/19 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1674925505 GM FINANCIAL 17/24 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1676933853 WESTPAC BKG 17/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1677766047 KOMMUNEKREDIT 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1677902162 CARLSBERG BREW. 17/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1678372472 BBVA 17/22 MTN BD02 BON EUR N