The following instruments on XETRA do have their first trading day01.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am01.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS0875871690 CHAMPION MTN 13/23 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0914313357 FPC TREASURY 13/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1021008328 DAH SING BK 14/24 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1057389600 HLP FINANCE 14/21 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1064021246 CLP POW.H.K.FIN. 14/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1082896868 ICBC (LUX) 16/19 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1099738079 BNP PARIBAS 14/29 MTN BD02 BON AUD NCA XFRA XS1106513762 FWD 14/24 BD02 BON USD NCA XFRA XS1150454822 CHINALCO FIN.HLGGS 14/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1226268735 HONG KONG SUKUK 2015 2020 BD02 BON USD NCA XFRA XS1226628961 CLP POW.H.K.FIN.15/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1436193624 CAIYUN INT.INV.16/19 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1437622621 BOC (LUX) 16/19 MTN FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1483842073 GREENLAND GL.INV. 16/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1492629891 DONGXING VOYAGE 16/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1517154354 GANSU PROV.HI.A 16/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS1555774014 PORR AG 17-UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1558429111 LDKRBK.BAD.W.MTN 17/19DL BD02 BON USD NCA XFRA XS1560729581 EUR. BK REC.DEV.17/18 MTN BD02 BON RUB NCA 1XN XFRA CA64124B4091 NETWORK EXPLORATION EQ00 EQU EUR NCA BXO1 XFRA MHY096752016 BOX SHIPS INC. DL -,01 EQ00 EQU EUR N