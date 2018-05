The following instruments on XETRA do have their last trading day on31.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am31.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA254687CD65 DISNEY (WALT)CO. 17/24 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0243808182 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 14-18 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0V8TA2 AAREAL BANK HPF 08/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2EAD7 UC-HVB OPF1343 BD00 BON EUR NCA XFRA US06050TMC35 BK OF AMER.NA 15/18 MTN BD00 BON USD NCA BMFW XFRA XS0860596575 BMW FIN. NV 12/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE0003265401 DZ BANK NK I.E3618 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB0QX9 BAY.LDSBK.IS. 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0TK4 LB.HESS.-THR.IS.12/2012 BD01 BON EUR NCA XFRA US045167DA82 ASIAN DEV. BK 15/18 BD01 BON USD NCA IZ2G XFRA XS0368232327 ING BK 08/18 MTN BD02 BON EUR NCA UN8C XFRA XS0918739318 UNITYM.NRW/HE.13/23 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS0938218400 STADA ANL 13/18 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0940685091 LANSCHOT -F.VAN 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1241499919 DAWN VICTOR 15/18 BD02 BON USD NCA LLQM XFRA XS1241530424 LLOYDS BANK 15/18 MTN BD02 BON NZD NCA ML2K XFRA DE000A2BPK91 MING LE SPORTS AG O.N. EQ00 EQU EUR YCA FVIV XFRA DE000A2LQ199 FAIR VALUE REIT-AG Z.VERK EQ01 EQU EUR Y