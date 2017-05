The following instruments on XETRA do have their last trading day on31.05.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am31.05.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0006448424 EIDGENOSSENSCHAFT 97-17 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0205276790 SCHINDLER HLDG 13-17 CV BD00 BON CHF NCA HIBI XFRA DE000DXA0RM5 DEX.KOM.DEU.GEN.S.9 12/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW4711 LBBW OPF.5512 BD00 BON EUR NCA XFRA US0258M0DM88 AMER.EXPR.CR. 2017 MTN BD00 BON USD NCA XFRA USU5009CAA81 KRAFT HEINZ CO. 12/17REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB0M6E4 LBBW IHS FLOATER 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NWB1418 NRW.BANK IS.A.141 BD01 BON EUR NCA EF8J XFRA EU000A1G0BF3 EFSF 13/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US31620MAL00 FIDELITY NA.INF. 14/17 BD01 BON USD NCA A8RX XFRA USP04808AC88 ARGENTINA 16/26 REGS B P1 BD01 BON USD NCA A8RY XFRA USP04808AJ32 ARGENTINA 16/28 REGS BD01 BON USD NCA A8RZ XFRA USP04808AK05 ARGENTINA 16/36 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0076610459 DT.BANK 97/17ZO BD01 BON ZAR NCA XFRA DE000HSH3UR8 HSH JUBILAEUMS ANL2 11/17 BD02 BON EUR NCA HUKB XFRA FI4000043807 HUHTAMAEKI OYJ 12/17 BD02 BON EUR NCA XFRA US50076QAY26 KRAFT HEINZ CO. 2017 BD02 BON USD NCA XFRA XS0303324585 NORD/LB LUX CBB 07/17MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1061665870 SWED.EXP. CRED. 14/17 MTN BD02 BON BRL NCA PNEE XFRA DE000A2E41H7 PNE WIND AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR YCA CEVJ XFRA DE000A2E42R4 CENTROTEC SUSTAIN.JGE O.N EQ00 EQU EUR Y