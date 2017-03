The following instruments on XETRA do have their last trading day on31.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am31.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA BUJG XFRA DE000A1HHZ73 BMW US CAP 13/17 MTN BD00 BON USD NCA 2GOL XFRA DE000A1MA9E1 GOLFINO AG 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DB7XPZ5 DT.BANK MTN 13/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JKR7 DZ BANK IS.E.8182 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000WGZ3DZ0 DZ BANK IS.A673 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3ZC9 HSH NORDBANK HPF S.1530 BD01 BON EUR NCA HSHB XFRA DE000HSH3ZG0 HSH NORDBANK HPF 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US931142CG62 WAL-MART STRS 2017 BD01 BON USD NCA XFRA USY9896RAA96 ZOOMLION H.K. SPV 12/17 BD01 BON USD NCA QV1B XFRA XS0294901045 BA COV.BOND.ISS.07/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0912081998 VOLKSW.FIN.SERV 13/17 MTN BD02 BON CAD NCA DAIJ XFRA XS0912138939 DAIMLER AG.MTN 13/17 BD02 BON AUD NCA EZUB XFRA DE0009772954 FT FLEXINVEST CLASSIC FD00 EQU EUR N