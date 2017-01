The following instruments on XETRA do have their last trading day on31.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am31.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0122644567 NATL AUSTR. BK 11/17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0140939940 CRP.AND. FOM. 11-17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DZ35XP2 DZ BANK IS.E.7786 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013069705 HSBC FR 15/25 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA USU3198DAL83 FIRST DATA 12/20 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000BLB1HY4 BAY.LDSBK.IS.S.31318VAR BD01 BON EUR NCA XFRA US09776NAF96 BON-TON DEPARTM.ST. 2021 BD01 BON USD NCA XFRA US345397VX89 FORD MOTOR CRED. 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US422680AE80 NUVERRA ENV. SOLUT. 12/18 BD01 BON USD NCA XFRA US500255AQ76 KOHL'S CORP. 07/37 BD01 BON USD NCA DCJM XFRA USU2339CCD84 DAIMLER FIN.N.A. 15/17FLR BD01 BON USD NCA XFRA USU83574AB69 SOTHEBY'S 12/22 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US06985PAH38 BASIC ENER.SVCS 11/19 BD02 BON USD NCA XFRA US06985PAK66 BASIC ENER.SVCS 2022 BD02 BON USD NCA XFRA US15941RAN08 CHAPARRAL ENERGY 11/20 BD02 BON USD NCA XFRA US78012KBG13 ROYAL BK CDA 15/17FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA US861642AM86 STONE EN. CORP. 12/22 BD02 BON USD NCA 2HPA XFRA USU42832AJ16 HP ENTERPRISE 15/35 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0584272412 SWED.EXP. CRED. 11/17 MTN BD02 BON BRL NCA OWG XFRA GB00B6S0HR95 OPTIMA WORLDWIDE GRP LS 1 EQ00 EQU EUR NCA P5UG XFRA LU0393326474 PIONEER S.F-US.EQ.M+ ACEO FD00 EQU EUR N