The following instruments on XETRA do have their last trading day on30.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am30.07.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A161V22 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1K0SY3 BRANDENBURG LSA 12/18 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA US912796PS21 US TREASURY BILL 08/02/18 BD01 BON USD NCA XFRA XS0527257124 WORLD BK 10/18 MTN BD02 BON ZAR NCA Y9V3 XFRA LU0129839998 VITRUVIUS-SWISS EQ.B EUR FD00 EQU EUR N