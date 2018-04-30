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3,00% Münchener Hypothekenba. - XFRA FRA:Deletion of Instruments from XETRA - 30.04.2018-001
30.04.18 00:00
Xetra Newsboard
The following instruments on XETRA do have their last trading day on
30.04.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am
30.04.2018
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA DE000A2DAJ24 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000DZ9U7X9 DZ BANK IS.E.8228 VAR BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HSH3X63 HSH NORDBANK ZMPLUS 12/18 BD00 BON EUR N
CA POCB XFRA US73755LAN73 POTASH CORP. 16/26 BD00 BON USD N
CA XFRA DE000MHB1640 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1413 BD01 BON EUR N
CA XFRA US883556BE18 THERMO FISH.SCI. 13/19 BD01 BON USD N
CA XFRA DE000HLB4QD7 LB.HESS.THR.CARRARA05Q/17 BD02 BON EUR N
CA XFRA FR0012236677 INFRA PARK 14/20 BD02 BON EUR N
CA 5SZ1 XFRA US86960A1043 SUZLON ENERGY LTD GDR/4 EQ01 EQU EUR N
CA RCMP XFRA DE000A11QQM9 OS 30.04.18 WR00 WAR EUR N
30.04.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am
30.04.2018
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA DE000A2DAJ24 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000DZ9U7X9 DZ BANK IS.E.8228 VAR BD00 BON EUR N
CA XFRA DE000HSH3X63 HSH NORDBANK ZMPLUS 12/18 BD00 BON EUR N
CA POCB XFRA US73755LAN73 POTASH CORP. 16/26 BD00 BON USD N
CA XFRA DE000MHB1640 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1413 BD01 BON EUR N
CA XFRA US883556BE18 THERMO FISH.SCI. 13/19 BD01 BON USD N
CA XFRA DE000HLB4QD7 LB.HESS.THR.CARRARA05Q/17 BD02 BON EUR N
CA XFRA FR0012236677 INFRA PARK 14/20 BD02 BON EUR N
CA 5SZ1 XFRA US86960A1043 SUZLON ENERGY LTD GDR/4 EQ01 EQU EUR N
CA RCMP XFRA DE000A11QQM9 OS 30.04.18 WR00 WAR EUR N
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,00 €
|100,00 €
|- €
|0,00%
|27.04./11:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000MHB1640
|MHB164
|103,29 €
|100,00 €
Werte im Artikel
96,45
+0,36%
100,00
0,00%
100,04
0,00%
99,84
0,00%
0,040
0,00%
99,76
0,00%
103,25
-0,01%
100,02
-0,02%
99,43
-0,48%
0,51
-8,39%
= Realtime
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