The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.12.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.12.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0XMZ4 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR NCA HCEC XFRA DE000A0TKUU3 HDLBGCEM.FIN.LU.MTN 07/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB01Y3 LB.HESS.THR.CARRARA10C/13 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0DT0 LAND NRW SCHATZ11R1164 BD00 BON EUR NCA POPA XFRA ES0413790413 BCO POP.ESPS 15-20 BD00 BON EUR NCA POPB XFRA ES0413790421 BCO POP.ESPS 15-21 BD00 BON EUR NCA XFRA US912796LC15 US TREASURY BILL 01/04/18 BD00 BON USD NCA LBWB XFRA DE0001040509 BAD.-WUERTT. LSA 08/18R76 BD01 BON EUR NCA BA35 XFRA DE0001108520 BUNDANL.V07/18NK OZSS BD01 BON EUR NCA BB34 XFRA DE0001135341 BUNDANL.V. 07/18 BD01 BON EUR YCA BA0C XFRA DE0001142511 BUNDANL. KPS 4.1.18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA0786 LFA F.B.BAYERN IS.R1078 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB6568 NORDLB 2 PHASEN-BD. 01/12 BD01 BON EUR NCA XFRA USQ3919KAH43 FMG RES.(AUG.06)15/22REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000BLB2ET9 BAY.LDSBK.IS.S.31425 VAR BD02 BON EUR NCA XFRA US92343VBZ67 VERIZON COMM 14/34 BD02 BON USD NCA TPN XFRA DE0007499303 TRIPLAN AG O.N. EQ00 EQU EUR YCA MF4T XFRA LU0934081281 STEUBING-GERM.MITT.I T EO FD00 EQU EUR N