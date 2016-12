The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HSH30T4 HSH NORDBANK MZ S 9 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0809884868 DT.BANK ANL 15/20 DL BD00 BON USD NCA XFRA DE000HSH4H54 HSH NORDBANK ZS 13 13/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB6D04 LBHT IS.A.6D0 BD01 BON EUR NCA XFRA US03232PAB40 ENVISION HEALTHCARE 2020 BD02 BON USD NCA 7KT XFRA DE000A0DN1J4 KTG AGRAR SE EQ00 EQU EUR YCA OPJQ XFRA LU0099591223 TOP TEN BALANCED FCP INH. FD00 EQU EUR NCA DKE1 XFRA LU0128942959 BAYERNINV.OSTEUR.FDS TNL FD00 EQU EUR N