The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA USP93077AA61 TRANSP.GAS INTN. 12/22 BD00 BON USD NCA XFRA USU94303AC55 WEA FINANCE 18/48 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US046003JU47 ASSOC. CORP. N.A. 1998/18 BD01 BON USD NCA XFRA US191216BF66 COCA-COLA CO. 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA US45824TAG04 INTELSAT JACKSON HD.12/21 BD01 BON USD NCA XFRA USU94303AD39 WEA FINANCE 18/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US19416QED88 COLGATE-PALMOL. 2018 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US30216BFX55 EXPORT DEV CND 15/18 BD02 BON USD NCA XFRA US912796QF90 US TREASURY BILL 11/01/18 BD02 BON USD NCA XFRA XS0985215184 ASB FIN.(LDN) 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1823227175 CEB BK (HK) 18/21 MTN FLR BD02 BON EUR NCA BSDA XFRA ES06139009R7 BCO SANTANDER -ANR.- EQ01 EQU EUR N