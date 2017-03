The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA891145N340 TORONTO-DOM. BK 2017 BD02 BON CAD NCA XFRA US38045UAC45 GOL FINANCE 07/17 BD02 BON USD NCA XFRA US87264AAK16 T-MOBILE USA 14/21 BD02 BON USD NCA XFRA US880779AX13 TEREX CORP. 2020 BD02 BON USD NCA E7U3 XFRA XS0294358634 EUROFIMA 07/17 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0495891821 BANK AMERI. 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0499245180 RZD CAPITAL 10/17 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0499542396 MONDI FINANCE 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA 6R7A XFRA XS0867945197 RAIN CII C LLC/CORP 12/21 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0906883839 DAIMLER AG.MTN 13/17 BD02 BON CAD NCA XFRA XS1050832465 ASIAN DEV. BK 14/17 MTN BD02 BON EUR NCA YFP5 XFRA DE000A2AGM26 ABSOL.RET.MULTI PR.F.AK R FD00 EQU EUR N