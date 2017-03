The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0UFV3 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0029630131 HSBC BANK 07-17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1X3K87 IKB DT.IND.BK.MTN 14/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2264 BAY.LDSBK.OPF.R.20231 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL8750 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.175 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB20H1 LBB PF.S.415 BD00 BON EUR NCA XFRA US563469TU95 MANITOBA 12/17 BD00 BON USD NCA XFRA USG03762CF96 ANGLO AM. CAP. 12/17 REGS BD00 BON USD NCA SAPH XFRA DE000A14KJD0 SAP SE MTN FLR 15/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LBB6AH3 DEKABANK DGZ IHS.811 ZFL BD01 BON EUR NCA XFRA PTBSQDOE0020 BANCO SANT.TO. 14-17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA SG7U33949433 SINGAPORE REP. 10-17 BD01 BON SGD NCA XFRA US03938LAM63 ARCELORMITTAL 09/19 BD01 BON USD NCA XFRA US05964TAA79 BCO SAFRA KY 07/17 MTN BD01 BON BRL NCA XFRA US50065XAC83 KOREA NAT. OIL 12/17 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US708160BQ86 PENNEY CORP. 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US983024AM29 WYETH 2017 BD01 BON USD NCA ZIMB XFRA US98956PAJ12 ZIMMER BIOMET HLDGS 15/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0674277933 ENBW AG ANL.11/72 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0764883806 SAUDI EL.G.SUKUK 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0765615678 DNB BANK 12/17 MTN REGS BD01 BON USD NCA N8EH XFRA XS0767065906 NED.WATERSCH. 12/17 MTN BD01 BON NOK NCA XFRA XS0767717746 NATIONWIDE BLDG 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0909370495 DAIMLER AG.MTN 13/17 BD01 BON NZD N