The following instruments on XETRA do have their last trading day on28.12.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am28.12.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HLB2E16 LB.HESS.THR.CARRARA02B/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH30S6 HSH NORDBANK MZ C 7 12/18 BD00 BON EUR NCA MF4A XFRA LU0934080986 STEUBING-GERM.MITT.I A EO FD00 EQU EUR N